Cinquantasei reti in meno rispetto allo scorso anno, ottantotto in meno rispetto a cinque anni fa. Sono le statistiche sulla Serie A snocciolate oggi dal Corriere della Sera. Nove gol a weekend in dieci giornate svanite, secondo il quotidiano, per tatticismo, marcature a uomo a tutto campo e impoverimento tecnico sostituito dalla muscolarità.

Quello che cresce, invece, sono i gol su calcio da fermo: 85 reti su 226 che arrivano dai piazzati, il 38%. Un dato altissimo. L'Inter è prima in Europa per gol da fermo, con sette. E i capocannonieri sono Orsolini e Calhanoglu a quota 5.