Veljko Paunovic, nuovo CT della Nazionale serba, punta subito su Aleksandar Stankovic. C'è anche il nome del talento di scuola Inter nella lista dei convocati del sostituto di Dragan Stojkovic per le partite contro Inghilterra e Lettonia, valide per per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026, che si giocheranno rispettivamente il 13 e il 16 novembre. La nazionale delle Aquile Bianche è terza in classifica con 10 punti, otto in meno dell'Inghilterra, prima in classifica e già qualificata per la Coppa del Mondo, e uno in meno dell'Albania, seconda in classifica.

Questo l'elenco completo:

Portieri: Predrag Rajković (Al Ittihad), Đorđe Petrović (Bournemouth), Veljko Ilić (Viđev Lođ).

Difensori: Nikola Milenković (Nottingham Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Stella Rossa Belgrado), Veljko Milosavljević (Bournemouth), Ognjen Mimović (Pafos), Strahinja Eraković (Zenit), Mihailo Ristic (Celta), Aleksa Terzić (Salisburgo).

Centrocampisti: Saša Lukić (Fulham), Ivan Ilic (Torino), Marko Grujić (AEK Atene), Nemanja Gudelj (Siviglia), Aleksandar Stanković (Club Brugge), Vanja Dragojevic (Partizan), Andrija Živković (PAOK), Lazar Ranđelović (Vojvodina), Filip Kostić (Juventus), Luka Ilic (Ovijedo), Lazar Samardžić (Atalanta).

Attaccanti: Dušan Vlahović (Juventus), Luka Jović (AEK Atene), Petar Ratkov (Salisburgo), Aleksandar Katai (Stella Rossa Belgrado), Nemanja Radonjić (Stella Rossa Belgrado).