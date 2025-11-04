Dopo la rocambolesca vittoria in rimonta nei minuti finali contro l'Union Saint-Gilloise, l'Inter Under 20 di Benito Carbone, in netta risalita dopo le difficoltà iniziali affronta il Kairat Almaty per il quarto turno della fase campionato di Youth League. Il match è in programma domani alle 16 al Konami Youth Development Centre e sarà diretto dal greco Alexandros Tsakalidis che avrà come assistenti i connazionali Vasileios Nikolakakis e Athanasios Kollias. Kevin Bonacina sarà il quarto uomo.