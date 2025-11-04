Per un Thuram che scalpita c'è un Lautaro che avrebbe bisogno di riposo. E così - come sottolinea il Corsport - domani sera contro il Kairat potrebbe essere la volta dell'esordio dal 1' del tandem Bonny-Esposito.

"Resta il fatto che, seppure i risultati, con l’eccezione della sconfitta con il Napoli, dimostrino che l’Inter sia riuscita ad assorbire l’assenza del suo numero 9, in verità qualche traccia l’ha lasciata - si legge -. Basti pensare, come premesso appunto, alle condizioni di Lautaro. Nel frattempo, infatti, lui ha giocato sempre, mentre Bonny ed Esposito si sono alternati al suo fianco. L’ultima volta che il Toro ha cominciato dalla panchina risale al 21 settembre, vale a dire dal match con il Sassuolo. E, peraltro, era reduce dal mal di schiena, che lo aveva costretto a stare fuori contro l’Ajax, in Champions. Ebbene, da allora, il capitano nerazzurro è stato titolare per 8 gare di fila. Vero che solo in due occasioni è rimasto in campo fino al 90’, ma intanto c’è stato anche un doppio volo transoceanico per disputare due amichevoli con l’Argentina. Insomma, se anche non “timbra” da un paio da settimane e da 3 partite, è certamente comprensibile".