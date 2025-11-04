Luka Topalovic entra e risolve il match di ieri tra Inter U23 e Albinoleffe con due gol che gli valgono una doppia esultanza e un posto nella Top 11 della dodicesima giornata di Serie C di Sky Sport. Lo sloveno viene schierato nel centrocampo di una formazione composta da Anacoura (Ravenna); Manetti (Forlì), Primasso (Vis Pesaro), Marenco (Latina), Kritta (Lecco); Vita (Cittadella), Di Tacchio (Catania), Topalovic (Inter U23); Pattarello (Arezzo), Vavassori (Atalanta U23), Volpe (Monopoli).