Luka Topalovic entra e risolve il match di ieri tra Inter U23 e Albinoleffe con due gol che gli valgono una doppia esultanza e un posto nella Top 11 della dodicesima giornata di Serie C di Sky Sport. Lo sloveno viene schierato nel centrocampo di una formazione composta da Anacoura  (Ravenna); Manetti (Forlì),  Primasso (Vis Pesaro), Marenco (Latina), Kritta (Lecco); Vita (Cittadella), Di Tacchio (Catania), Topalovic (Inter U23); Pattarello (Arezzo), Vavassori (Atalanta U23), Volpe (Monopoli).

Sezione: Inter U23 / Data: Mar 04 novembre 2025 alle 22:03
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
