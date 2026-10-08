Cristian Chivu aspetta Curtis Jones. Lo ha voluto fortemente, è riuscito a convincere la dirigenza a portarlo a Milano e ora chiederà al centrocampista di fare il salto di qualità. "Tra scelte tecniche e acciacchi degli altri, Jones ha giocato più di Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan e Stankovic. Solo Barella e Zielinski hanno giocato più di lui". Nello specifico il britannico ha collezionato 242 minuti, più i recuperi.

Bene il minutaggio, meno l'impatto, ancora un po' altalenante, con qualche errore tra Real Madrid e Roma. Durante la sosta, però, è rimasto a Milano. "Tutto fa pensare, anzitutto, che l’inglese con il Parma sarà titolare: considerarlo un banco di prova sarebbe ingiusto sia per la sua carriera sia per quanto comunque visto finora, ma l’Inter, che l’ha voluto per la sua esperienza - nonostante la giovane età: compirà 26 anni a gennaio - e per le sue qualità complementari rispetto a quelle degli altri centrocampisti (e, perché no, anche per qualche gol: ne ha segnati 22 in 228 apparizioni con i Reds), conta di avere a pieno ritmo la freccia che in estate, con un esborso da 30 milioni di euro più bonus e clausole varie, ha messo nella faretra del proprio allenatore".