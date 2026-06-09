Curtis Jones si è promesso all'Inter e vuole mantenere la parola data già lo scoros gennaio. E' il motivo per cui, come si legge su Tuttosport, non è arrivato finora il rinnovo di contratto col Liverpool, col quale il centrocampista inglese ha un accordo in scadenza a giugno 2027.

Jones-Inter, i nerazzurri possono aspettare: ecco perché

Come riporta il quotidiano "a centrocampo, grazie agli ingressi di Stankovic (fortemente determinato a restare all’Inter: ha pure postato una foto con Dimarco quando erano ragazzini) e Massolin più il probabile rinnovo di Mkhitaryan («Negozia le condizioni personalmente, non ci sono agenti coinvolti», ha rivelato Ausilio: lo stesso - ai tempi - avveniva con Samir Handanovic) l'Inter ha la possibilità di trattare senza fretta. Lo sbarco di Iraola ad Anfield non ha cambiato lo scenario, mentre resta non banale la distanza tra le parti perché il Liverpool vuole trenta milioni più una percentuale sulla rivendita per dare il via libera all’Inter, richieste (giustamente) considerate troppo esose da Ausilio proprio per il fatto che il giocatore si svincolerà tra un anno. Pure in questo caso, il finale della storia sembra comunque scritto".

Nel corso della festa a Montecarlo per i vent'anni di attività della P&P di Pastorello, Ausilio aveva incontrato i dirigenti del Liverpool provando a imbastire un discorso che ad oggi non ha ancora portato a una soluzione positiva.