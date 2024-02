Sarà un'Inter molto vicina a quella "di gala". Simone Inzaghi non rischierà, stasera contro la Salernitana. Metterà De Vrij per l'infortunato Acerbi, inserirà Dumfries e Carlos Augusto sulle corsie laterali per Darmian e Dimarco, ma per il resto dovrebbe schierare i titolari designati secondo quanto riportato da Tuttosport.

Compresa la coppia Lautaro-Thuram. Quindi non Arnautovic, che fino a ieri sembrava sicuro del posto. Decisivo l'allenamento di questa mattina. In ogni caso, Inzaghi non si fida. Troppo alto il rischio di un calo di tensione: anche per questo il tecnico ha portato tutti in ritiro. La convinzione ad Appiano Gentile è che la corsa sia ancora molto lunga, quindi nessun trionfalismo e spina attaccata per tutti.

D'altronde, come ricorda il quotidiano, anche contro il Verona lo scorso 6 gennaio la partita fu decisa solo da Frattesi in recupero e poi dal rigore sbagliato da Henry e i gialloblu non erano in una posizione di classifica molto differente da quella dei campani. Inoltre il tecnico pensa anche a quando due anni fa ci fu il famoso rallentamento dalla 24a alla 31a che poi risultò determinante ai fini della corsa scudetto. Nulla fa pensare che possa esserci una simile eclissi, si legge ancora, ma la lezione va tenuta a mente.