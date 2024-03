L'Inter e Simone Inzaghi si trovano stasera al Civitas Metropolitano davanti a 70mila tifosi colchoneros con l'obiettivo di arrivare ai quarti di finale di Champions League. Il tecnico, scrive Tuttosport, ha un nuovo obiettivo: eliminare una grande d'Europa. Secondo il quotidiano, "l’anno scorso ha fatto filotto con Porto, Benfica e Milan fino ad arrendersi con il Manchester City in finale, mentre due anni fa è uscita con onore contro il Liverpool. E l’Atletico Madrid appartiene all’aristocrazia di Champions, come certificano le finali raggiunte nel 2014 e nel 2016".

A Madrid sarà complicato: l'Atletico in casa ha fatto due punti in più del Real Madrid, segnato 34 gol e subiti 13. Ritrova Griezmann ma non è una squadra definibile "in salute". Per contro l'Inter ha vinto anche quando non ha schierato i titolari. Tanto che la ThuLa dal 20 febbraio in poi si è rivista giusto per uno scampolo col Genoa. E saranno proprio loro due in primis, Thuram e Lautaro, a dover esorcizzare il Metropolitano.