Mehdi Taremi sarà, insieme ad Asllani, l'ultimo a tornare a disposizione di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile. Come sottolinea Tuttosport, l'attaccante è reduce dalla doppietta segnata con l'Iran in una gara determinante per il passaggio ai prossimi Mondiali.

Difficilmente sarà titolare contro l'Udinese, anche perché ieri a fine gara si è toccato la coscia dopo uno scatto (sembra non ci siano conseguenze). Saranno quindi Arnautovic e Correa a contendersi il posto con Thuram. L'ex Porto sarà più pronto contro il Milan, quando potrebbe non esserci nemmeno in panchina Lautaro, sicuro assente già coi friulani. Lunedì il capitano argentino è atteso da nuovi esami.

Nel frattempo Dimarco si è allenato ieri in gruppo e contro l'Udinese giocherà. In questi giorni lo stesso dovrebbe avvenire a Zalewski, Darmian e De Vrij, che puntano alla convocazione per domenica.