Probabilmente, nel contesto del turn over e dell'alternanza ormai praticata da Cristian Chivu da tempo per quanto concerne il ruolo di centrale della difesa a tre, ieri non avrebbe comunque giocato. Stefan de Vrij infatti era rimasto in campo per 90 minuti contro il Cagliari venerdì scorso, dando riposo a Francesco Acerbi in una fase in cui l'assenza di Yann Bisseck (rientrato in campo nel secondo tempo contro il Como) ha richiesto all'allenatore di rispolverare i due difensori veterani. Pertanto dal primo minuto nella semifinale di ritorno di Coppa Italia era ampiamente prevista la presenza del classe '88 di Vizzolo Predabissi, non nella sua miglior versione a voler essere onesti.
L'olandese però, come evidenziato dal Corriere dello Sport, non è stato neanche convocato a causa di una forte contusione al torace rimediata proprio nella vittoria contro il Cagliari, infortunio passato sotto traccia ma che ha ulteriormente ridotto le opzioni di scelta di Chivu per la gara contro i lariani, complice anche l'assenza prevista di Alessandro Bastoni e la disponibilità ridotta, dopo oltre due settimane di stop, di Bisseck. Non è chiaro se De Vrij tornerà a disposizione per la partita di domenica a Torino, sicuramente il tedesco si candida per un posto da titolare dopo il 'riscaldamento' di ieri sera.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 13:48 Calhanoglu punto fermo dell'Inter anche la prossima stagione. Contatti per Alajbegovic
- 13:46 Roma, emergenza plusvalenze: servono 80 milioni. Koné il big sull'uscio
- 13:40 L'agente di Martinez a FcIN: "Mai avuto dubbi su di lui". Poi glissa sul futuro
- 13:25 Zanetti: "Sono felicissimo di Lautaro, spero rimanga all'Inter per tanti anni"
- 13:11 Inter-Como vince anche la gara dell'Auditel: quasi 5 milioni davanti alla tv
- 12:57 Pepo si gode la serata: "Che bello il calcio quando impazzisce"
- 12:43 Zoff incorona la stagione dell'Inter di Chivu: "Segnale di forza"
- 12:28 Frey: "Dissi no alla Juve, non mi sentivo pronto. Ronaldo il più forte di tutti"
- 12:14 Torino, sensazioni positive per Zapata: con l'Inter può esserci
- 12:00 videoNon solo DNA INTER: i MERITI di CHIVU nella RIMONTA sul COMO. E su SUCIC va detta una cosa
- 11:45 Inter-Como, l'ospite che non ti aspetti: Jordan Poole. E Barella apprezza
- 11:30 Abbiati: "U19 obbligatori, sto con Spalletti. Milan? Oltre ai derby vinti..."
- 11:16 videoSucic segna, Chivu impazzisce di gioia: le immagini
- 11:02 CdS - De Vrij neanche convocato per Inter-Como: il motivo
- 10:48 Giuseppe Rossi: "Italia al Mondiale senza il rosso in Bosnia. Avrei voluto giocare con Materazzi, ma..."
- 10:34 Sucic: "Il mio gol più importante? Vale anche se fa tripletta il portiere, ma..."
- 10:20 Suwarso: "Complimenti all'Inter, ma Como a testa alta: sono orgoglioso perché..."
- 10:06 CdS - Inter, la missione doblete continua. E a Torino recuperano in due
- 09:52 GdS - Inter, squadra arrivata e in partenza. Ma con le idee chiare
- 09:38 GdS - Calhanoglu si prende un altro pezzo di cuore Inter: vuole restare in nerazzurro
- 09:24 GdS - Inter-Como riconcilia col gioco. Calha e Sucic da copertina, ma c'è una menzione speciale
- 09:10 Pagelle TS - Martinez e Sucic da 8, Calhanoglu da 9. Luis Henrique è vorrei ma non posso
- 08:56 Viviano: "Alisson meglio di Martinez, ma con Vicario siamo lì. E se parte Sommer..."
- 08:42 Pagelle CdS - Pepo Martinez due volte miracoloso. Diouf aiuta ad aprire la difesa
- 08:28 Ranocchia: "Solo l'Inter poteva vincere così. Chivu? Ecco il mio voto"
- 08:14 Pagelle GdS - Calhanoglu classe e cuore, Diouf dà una scossa. Acerbi in imbarazzo
- 08:00 Le mosse di Chivu e l'asse-doblete: l'Inter non muore mai, Calhanoglu e Sucic la trascinano all'Olimp(ic)o
- 00:14 videoInter-Como 3-2, Tramontana: "Ero allo stadio, sono senza parole. La svolta da Chivu, Diouf e Sucic"
- 00:03 Chivu in conferenza: "Sommer messo in croce da inizio anno. Chi l'ha detto che Pepo Martinez giocherà la finale?"
- 00:00 Non lo si può spiegare a parole. Davvero
- 23:55 Inter-Como, la moviola - Un solo giallo e pochi fischi: Sozza in controllo
- 23:50 Como, Van der Brempt in conferenza: "Siamo delusi per il risultato, ma orgogliosi per la prestazione"
- 23:49 Chivu a ITV: "Bravi a non andare nel panico, i ragazzi sanno che cosa serve a questo punto"
- 23:40 Chivu: "Rimonta da pazza Inter, questi ragazzi hanno il DNA nerazzurro"
- 23:38 Como, Fabregas in conferenza: "Chivu farà molto bene. Sono innamorato di Calhanoglu, non ce ne sono tanti così"
- 23:35 Como, Fabregas a SM: "Orgoglioso dei miei. All'Inter sono tutti giocatori internazionali, si è più 'vicini' a vincere"
- 23:29 Sucic a SM: "Vincere due trofei al primo anno all'Inter? Era ciò che volevo"
- 23:29 Sucic a ITV: "Abbiamo meritato, non era facile. Adesso a Roma per vincere la Coppa"
- 23:24 Sucic in conferenza: "Quello che ci ha detto Chivu all'intervallo deve restare nello spogliatoio"
- 23:16 Calhanoglu a SM: "Il gol di testa? In Germania ne avevo fatto già uno. Ora vogliamo vincerle tutte"
- 23:15 Thuram, prima i salti ai cori della Curva poi le parole a SM: "Vincere due trofei sarebbe bellissimo"
- 23:05 Inter-Como, Fischio Finale - Una pazza Inter illude e stende il Como di Fabregas. Qua non si passa e Roma sia
- 23:05 Inter-Como, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:05 Sucic all'89esimo, San Siro esplode: Como ribaltato ancora una volta, l'Inter vola alla finale di Coppa Italia
- 23:00 Inter-Como, le pagelle - Calhanoglu e Sucic sono il doblete, Martinez para quasi tutto. Buon impatto di Diouf
- 22:55 liveDA 0-2 a 3-2, il FOLLE POST PARTITA di INTER-COMO: SIAMO IN FINALE DI COPPA ITALIA!
- 21:59 Inter-Como, il Meazza spinge i nerazzurri: circa 73.200 spettatori presenti
- 20:55 Como, Ludi a SM: "Mai avuto paura che ci portassero via Fabregas, siamo sicuri di lui"
- 20:48 Como, Diego Carlos a SM: "Siamo contenti di essere qui, sappiamo di poter vincere"
- 20:44 Thuram a Sport Mediaset: "La Coppa Italia è un obiettivo stagionale"
- 20:40 Chivu: "Coppa Italia uno dei nostri obiettivi, ora giochiamoci la finale"
- 20:06 Thuram a Inter TV: "Il Como ha sempre cambiato modulo, non sarà facile"
- 20:02 Giroud e i ricordi del Milan: "La doppietta all'Inter mi è rimasta nel cuore"
- 19:47 Giudice Sportivo Lega Pro, squalificato per un turno il vice di mister Vecchi
- 19:32 Abodi su Euro2032: "Cinque o sei cantieri partiranno prima dell'anno"
- 19:18 Atalanta, Palladino carica: "Con la Lazio gara più importante dell'anno"
- 19:03 Mkhitaryan: "Penso che l'Inter potrà vincere la UCL. Futuro? Prima relax"
- 18:50 Abodi: "Il settore giovanile è la base per la credibilità del sistema calcio"
- 18:35 Il Como sfida l'Inter, D'Ambrosio: "La pressione per loro è solo da fuori"
- 18:21 Viviano: "Bastoni difensore come pochi. Voglio evidenziare un dato"
- 18:07 Toni: "Chivu sa che deve fare uno step. Bastoni? Io sono curioso"
- 17:52 Sky - Coppa Italia, Inter-Como: Chivu pensa alla coppia Thuram-Bonny
- 17:38 Palestra e Bastoni: come leggere tra le righe le parole di Ausilio
- 17:24 UFFICIALE - Pisa, cambia il direttore sportivo: arriva la firma di Gabbanini
- 17:09 Kim all'Inter? Da Capello un consiglio alla Juve: "Lui in aggiunta a Bremer"
- 16:54 Inter Women, appuntamento importante: c'è la data del derby con il Milan
- 16:40 Inter-Como, San Siro apre alle 19. Live show con tanti ospiti prima del fischio d'inizio
- 16:25 Rocchi spiega il giallo a Lobotka: "La decisione dell'arbitro è corretta. È un fallo genuino"
- 16:08 Dalla Turchia - Lukaku-Napoli verso l'addio. Il Besiktas punta l'ex Inter
- 15:53 UFFICIALE - Il Pisa saluta il direttore sportivo, Davide Vaira