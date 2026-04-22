Probabilmente, nel contesto del turn over e dell'alternanza ormai praticata da Cristian Chivu da tempo per quanto concerne il ruolo di centrale della difesa a tre, ieri non avrebbe comunque giocato. Stefan de Vrij infatti era rimasto in campo per 90 minuti contro il Cagliari venerdì scorso, dando riposo a Francesco Acerbi in una fase in cui l'assenza di Yann Bisseck (rientrato in campo nel secondo tempo contro il Como) ha richiesto all'allenatore di rispolverare i due difensori veterani. Pertanto dal primo minuto nella semifinale di ritorno di Coppa Italia era ampiamente prevista la presenza del classe '88 di Vizzolo Predabissi, non nella sua miglior versione a voler essere onesti.

L'olandese però, come evidenziato dal Corriere dello Sport, non è stato neanche convocato a causa di una forte contusione al torace rimediata proprio nella vittoria contro il Cagliari, infortunio passato sotto traccia ma che ha ulteriormente ridotto le opzioni di scelta di Chivu per la gara contro i lariani, complice anche l'assenza prevista di Alessandro Bastoni e la disponibilità ridotta, dopo oltre due settimane di stop, di Bisseck. Non è chiaro se De Vrij tornerà a disposizione per la partita di domenica a Torino, sicuramente il tedesco si candida per un posto da titolare dopo il 'riscaldamento' di ieri sera.