Dopo la sconfitta nei minuti di recupero contro l'Inter, Giovane si presenta in sala conferenze per rispondere alle domande dei giornalisti presenti:

Quali sono le emozioni del primo gol in A?

"Sono molto felice aver fatto un gol come questo. Ma non sono felice per il risultato. Dedico il gol a mia moglie e mia figlia.

Giocare in Serie A è difficile, è un peccato che la squadra crea tanto e facciamo pochi gol. È importante lavorare in settimana".

Il mister ti ha chiamato fenomeno.

"Ringrazio il mister. Adesso non sono un fenomeno, lavoro per me. Il mister è un grande allenatore. Piano piano lavoro. Non è perché ho fatto un gol contro l’Inter che va tutto bene. Se non vince la squadra non sono felice".

Come ti trovi con Orban?

"Bene, Orban è un grande attaccante che lavora per la squadra. Dobbiamo migliorare la comunicazione perché lui parla solo inglese e io no".