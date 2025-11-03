Gianpaolo Calvarese scrive oggi su Tuttosport riguardo all'ammonizione comminata a Bisseck ieri in Verona-Inter, a metà del secondo tempo.
"Siamo poco oltre il centrocampo: l’Inter ha perso il pallone, l’attaccante gialloblù ne entra in possesso e viene steso dal tedesco in campo aperto. Doveri estrae il giallo, i padroni di casa chiedono il rosso per negazione di una chiara occasione da rete (Dogso). La scelta del direttore di gara è sostenibile per due elementi: la direzione del pallone - che va verso l’out laterale, dove sta rinvenendo Sucic - e la distanza dalla porta. Certamente però, se Doveri avesse estratto il rosso, il Var non sarebbe intervenuto a modificare la decisione di campo".
Sezione: News / Data: Lun 03 novembre 2025 alle 14:48
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
