Due assist per Calha e un assist per Dimarco ieri, doppietta di Lautaro nella notte con l'Argentina. Il punto sugli impegni dei nerazzurri durante la sosta nazionali. Domani il gruppo a completo ad Appiano per Chivu. Roma, Union SG e Napoli in 7 giorni. L'Inter si gioca tantissimo.

Sezione: Focus / Data: Mer 15 ottobre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
