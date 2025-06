Hakan Calhanoglu non ha chiuso la porta al Galatasaray. Secondo Tuttosport, il ciclo in nerazzurro del giocatore può essere arrivato al termine e una volta terminato il Mondiale per club potrebbero esserci sviluppi importanti. L'agente del giocatore avrà a breve un colloquio a Istanblu con la dirigenza e il tecnico del Galatasaray, l'ex nerazzurro Okan Buruk.

Stipic vuole capire le intenzione del Galatasaray, che quest'anno è certo di giocare la Champions League e vuole mettere assieme una rosa competitiva, senza badare a spese. Più per l'ingaggio, però, che per il cartellino. Ha appena preso Sané a parametro zero con un triennale da 9 milioni a stagione e vuole provare a trattenere Osimhen. Secondo i media turchi offrirà a Calhanoglu 10 milioni l'anno, 3,5 in più di quanti non ne percepisca all'Inter.

Davanti alla giusta offerta, il club di via della Liberazione non si metterebbe di traverso. Ma se la proposta dovesse arrivare solo a 15 milioni più bonus, come trapela dai rumors, non basterà. Ne servono almeno 10 in più, anche perché i papabili per sostituire Calhanoglu hanno cartellini dai 30 milioni in più. Rovella ha una clausola con la Lazio da 50 milioni, Ricci è valutato 30-35 dal Torino, Ederson attorno ai 40-50 dall'Atalanta e Hjulmand 40 dallo Sporting Lisbona. Profili come Bernabé o Keita del Parma sembrano più adatti a rimpiazzare l'eventuale partenza di Asllani che non quella di Calhanoglu.