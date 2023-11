Atalanta-Inter sarà la partita di Gianluca Scamacca. Il ragazzo che in estate ha rifiutato il passaggio alla Beneamata per andare a Bergamo dove sta cercando più spazio. Come racconta Tuttosport, il centravanti degli orobici è in ascesa, viene da una grande prova a Empoli davanti a Spalletti (in tribuna al Castellani) e al momento può dire che la scelta di andare all'Atalanta sta pagando, a livello personale. Nonostante qualche problema fisico in avvio di stagione ha comunque collezionato quattro gol e al Castellani ha offerto una prova "totale", colpendo anche due legni e firmando un assist.