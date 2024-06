Tuttosport apre così la prima pagina in edicola domani: "Koopmeiners-Di Lorenzo, messaggi alla Juve. Alla festa dell'Atalanta l'olandese rimane immobile al coro 'chi non salta è juventino'. L'agente del terzino replica al Napoli: 'Continuo a lavorare per portarlovia'. Allegri licenziato per giusta causa: farà ricorso".

Spazio anche alle plusvalenze: "Plusvalenze: FIGC, ora pagano tutti? Dalla Procura di Roma atti a Milano (Inter), Modena (Sassuolo) e Bergamo".