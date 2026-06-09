L'Atalanta ha già deciso in che direzione muoversi nel caso in cui dovesse perdere Marco Palestra. Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, infatti, i bergamaschi vorrebbero puntare su Nicolò Savona, esterno cresciuto nel settore giovanile della Juventus e nell'ultima stagione in Premier League al Nottingham Forest.

Palestra, arriva anche il Real Madrid. L'Atalanta pensa a Savona

L'anno scorso fu pagato 15 milioni di euro dagli inglesi. Ha giocato con buona continuità fino a gennaio e poi si è fermato per un infortunio al menisco laterale e alla cartilagine. "In casa Atalanta tutto è sincronizzato - si legge sulla rosea - e pertanto sotto traccia il nome di Savona esiste almeno da una decina di giorni. Perché Palestra non piace soltanto all'Inter, ma anche alle big inglesi (Arsenal, Liverpool e Manchester City) e al Real Madrid in Spagna. Dunque, pur non avendo necessità di fare cassa, l'Atalanta conosce le dinamiche di mercato. Di fronte a un'offerta congrua, aprirebbe alla possibilità di cederlo".

Nell'articolo dedicato al possibile sostituto di Palestra spunta dunque una concorrente pericolosa in più, oltre a quelle che già erano emerse nelle settimane passate, ed è proprio il Real che ha appena salutato la vittoria elettorale di Florentino Perez come nuovo presidente e accoglierà Mourinho in panchina e l'ormai ex interista Dumfries in campo sulla fascia destra.