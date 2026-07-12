aDopo aver salutato Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Stefan de Vrij, l'Inter è al lavoro per ricostruire il reparto arretrato. Come riferisce Il Giorno, il primo obiettivo resta Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea che avrebbe già dato il proprio gradimento al trasferimento in nerazzurro.

L'ostacolo principale è rappresentato dalla valutazione dei Blues. Il Chelsea continua infatti a chiedere 35 milioni di euro, la stessa cifra già comunicata anche al Como, altro club interessato al centrale inglese. La dirigenza interista dovrà quindi trovare la formula giusta per abbassare le richieste del club londinese.

Lucumí resta sullo sfondo

L'alternativa più concreta porta a Jhon Lucumí del Bologna. Il difensore colombiano ha concluso da pochi giorni gli impegni internazionali ed è attualmente in vacanza, motivo per cui ogni eventuale sviluppo è rimandato alla fine del mese.

Mercoledì 15 luglio scadrà la clausola rescissoria da 28 milioni di euro presente nel suo contratto. Da quel momento in poi, qualsiasi trattativa dovrà passare direttamente dal Bologna.

La Juventus osserva con attenzione

Un elemento che potrebbe favorire una cessione è la situazione contrattuale del colombiano, che non avrebbe intenzione di rinnovare l'accordo in scadenza nel 2027.

L'Inter, però, dovrà guardarsi dalla concorrenza della Juventus, che segue da tempo Lucumí e potrebbe inserirsi nella corsa al difensore rossoblù. Per questo motivo, i prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per capire quale sarà il profilo scelto dalla dirigenza nerazzurra per rinforzare la retroguardia di Cristian Chivu.