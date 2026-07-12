L’Inter vive momenti di attesa sul fronte Anan Khalaili. I problemi emersi durante le visite mediche hanno rallentato l’operazione con l’Union Saint-Gilloise, un affare da circa 25 milioni di euro più bonus che ora resta in sospeso in attesa di ulteriori valutazioni. Se la trattativa dovesse saltare definitivamente, i nerazzurri sarebbero costretti a tornare sul mercato per trovare un nuovo interprete sulla corsia destra, rimasta scoperta dopo l’addio di Denzel Dumfries.

L'idea Nahuel Molina dall'Atletico Madrid

In tutta la vasta lista dei nomi valutati dalla dirigenza interista secondo quanto riportato da Sport Mediaset c’è anche quello di Nahuel Molina, profilo che potrebbe rappresentare una soluzione immediata e di esperienza. L’esterno argentino dell’Atletico Madrid conosce già molto bene il calcio italiano grazie al suo passato all’Udinese, dove aveva attirato l’attenzione con prestazioni convincenti prima del trasferimento in Spagna. A differenza di altri obiettivi più giovani, Molina garantirebbe affidabilità, esperienza internazionale e una buona capacità di interpretare entrambe le fasi di gioco. Un elemento che potrebbe favorire l’eventuale trattativa è la situazione contrattuale del giocatore: Molina ha infatti un accordo in scadenza nel 2027 e l’Inter potrebbe provare a sfruttare gli scenari di mercato per trovare un’intesa con i Colchoneros. Sul taccuino nerazzurro resta anche Guela Doué dello Strasburgo, un profilo più giovane e fisico, mentre tra le alternative viene monitorato Dodô della Fiorentina. Tuttavia, nel caso in cui Khalaili non dovesse arrivare, Molina potrebbe rappresentare una delle piste più concrete: un giocatore pronto all’uso per raccogliere l’eredità di Dumfries e dare equilibrio alla fascia destra di Chivu.