Testa al campionato. Nessuna distrazione per Inzaghi, che conferma con le scelte quella che è la volontà di tutto il club: pensare una partita alla volta. E allora sarà mini-turnover contro la Salernitana, perché pure in attacco non si cambierà: avanti con Lautaro e Thuram. Con buona pace di Sanchez e Arnautovic che - come conferma la Gazzetta dello Sport - partiranno dalla panchina a meno di rimonte in extremis dell'austriaco sul Toro.

L'Atletico Madrid incombe, ma la testa dei nerazzurri è tutta sulla partita di stasera: seconda stella obiettivo da azzannare. Oltre all'acciaccato Acerbi, resteranno quindi fuori inizialmente solo Dimarco e Darmian, con Carlos Augusto a sinistra e Dumfries a destra dal 1'. In difesa confermati Pavard e Bastoni. E in mezzo solito pacchetto centrale Barella-Calha-Micki.

