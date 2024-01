Tajon Buchanan ha scelto la maglia numero 17 per la sua nuova avventura all'Inter, ma la indosserà solo a partire dalla prossima giornata. Intanto oggi il canadese, racconta La Gazzetta dello Sport, si accomoderà in tribuna per assistere al match contro il Verona.

Nella giornata di ieri il suo arrivo all'Inter è stato ufficializzato, con annessa prima vera immersione nell'universo nerazzurro: l'ex Bruges ha fatto tappa ad Appiano Gentile, dove si è sottoposto ad alcuni test atletici e dove ha potuto conoscere tutti i nuovi compagni di squadra. Domani o lunedì farà ritorno a Bruxelles per avere il permesso di lavoro in Italia e poi tornerà a Milano per mettersi a disposizione di Inzaghi.