Tentazione Bisseck per Inzaghi in vista di Genoa-Inter di questa sera. Potrebbe essere questa, conferma La Gazzetta dello Sport, la grande novità di formazione in ottica nerazzurra, con il tedesco preferito a Pavard per completare la difesa davanti a Sommer con Acerbi e Bastoni. Dietro alla coppia Thuram-Lautaro ci sarà invece il centrocampo a cinque composto da Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco.