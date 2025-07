Spunta il Crystal Palace per Yann Bisseck. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il club che lo scorso anno ha vinto la FA Cup (ma che è stato retrocesso dalla Uefa in Conference League per questioni di conflitto di interessi a livello di proprietà), pare intenzionato a mettere sul piatto ben 32 milioni per portare il tedesco in Premier League.

I nerazzurri, in passato, avevano detto no a 20 milioni da parte del West Ham, ma adesso di fronte all'offerta del club londinese potrebbero vacillare. L'Inter aveva pagato Bisseck appena 7 milioni e rivenderlo a 32 dopo 2 anni vorrebbe dire fare una grande plusvalenza.

L'addio del difensore tedesco ingrosserebbe non di poco il tesoretto già in cassa. "Se l’affare Bisseck dovesse entrare nel vivo e magari toccare quei 35 milioni con cui l’Inter valuta il suo gioiello tedesco, Marotta e Ausilio guadagnerebbero nuove risorse finanziarie per alimentare questo mercato che non finisce certo con Lookman. Occorre investire su un difensore da regalare a Chivu — a maggior ragione se dovesse partire Bisseck —, e il genoano De Winter resta tra i profili più graditi. Ma si può pensare anche di ritoccare il centrocampo, per aggiungere fisicità in un reparto che si prepara a reggere il peso di un tridente: Frendrup, compagno di De Winter al Genoa, e Keita del Parma hanno le carte in regola", si legge.