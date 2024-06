Anche il Corriere della Sera dedica un box al nuovo arrivo in casa Inter: Josep Martinez. Il portiere alla fine si trasferirà in nerazzurro solo per cash, 13,5 milioni più 2 di bonus, dopo il mancato inserimento nell'accordo di Gaetano Oristanio (che potrebbe andare a Venezia).

C'è poi un dettaglio su cui si focalizza la testata. Sui social arriva anche il like di Albert Gudmundsson alla notizia del portiere spagnolo: sarà lui il prossimo a percorrere la Genova-Milano?