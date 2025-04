Pavard out, Thuram ci prova: questo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport a proposito dei due francesi dell'Inter.

Gli esami di ieri hanno confermato le sensazioni negative per l'ex Bayern: la caviglia sinistra dell’ex-Bayern, “girata” appoggiando male il piede, si è infatti gonfiata, rendendo impossibile lo smaltimento della distorsione in tempi rapidi. Pavard, il primo ad essere deluso, oggi non partirà per Barcellona e si metterà al lavoro per tornare a disposizione per il match di ritorno con i catalani della prossima settimana.

Buone risposte, invece, per le condizioni di Thuram. Ieri il francese ha lavorato ancora a parte, ma l'ha fatto a ottimi ritmi e partirà con i compagni per la Spagna. Oggi la giornata decisiva: se sarà in gruppo allora avrà qualche chance di partire titolare contro il Barça. "La fiducia che possa salire sull’aereo diretto in Catalogna non è mai mancata, ma il vero nodo è se possa essere effettivamente a disposizione", chiarisce il quotidiano romano.