Il Corriere dello Sport spara la sentenza: l'Inter ha trovato la sua Kryptonite e si chiama Real Sociedad. Dopo il match di andata a San Sebastian, anche al Meazza i baschi hanno messo in difficoltà i nerazzurri come nessuno prima in stagione. E lo 0-0 finale certifica il concetto: è la prima volta che la squadra di Inzaghi non va in gol.

Alguacil, con il suo possesso e blocco compatto, ha soffocato l'avversario fin dall'inizio. Poi, una volta che l'Inter è salita di ritmo, è mancato il guizzo, la giocata capace di fare la differenza.