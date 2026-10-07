I 7 gol in 13 partite e 706 minuti giocati, alla clamorosa media di una rete ogni 100,86 minuti, lanciano oggi Pio Esposito sulle prime pagine dei quotidiani. Compreso il Corriere dello Sport. Appena un anno fa, il 5 ottobre, aveva segnato il primo. Meglio di lui a 21 anni solo Giuseppe Meazza, che a sette era arrivato a 20 anni e 155 giorni.

Anche contro la Turchia l'interista ha timbrato il cartellino. "Quando è entrato al posto di Scamacca dopo 11 minuti dall’inizio della ripresa, l’intera squadra ha cambiato modo di approcciare alla partita. Lui a fare a sportellate con i difensori di Montella, sempre spalle alla porta ma cuore ai compagni, così da permettergli di salire e infilare gli avversari. E quando poi gli è capitato il pallone fronte alla porta, ci ha messo un amen per siglare il suo gol. Uno ogni 100,86 minuti in azzurro, anche più di Kean (uno ogni 111 minuti) che pure sente la porta come pochi, e Retegui (uno ogni 152,64 minuti)".