Il Corriere dello Sport pone grande attenzione oggi sul caos arbitri generato da questa stagione. Un momento delicato che - secondo il quotidiano romano - sarebbe stato acuito dalla direzione di Rapuano in Napoli-Inter di Supercoppa. In un colpo solo, l'arbitraggio di Rapuano ha: a) rimesso gli arbitri di serie A nella bufera, che solo una settimana fa la conferenza stampa di Rocchi aveva provato a mitigare; b) creato diversi problemi al suo designatore, che già lunedì sera all’Al-Awwal Park di Riyad non era affatto contento (le prime parole di Rocchi al suo arbitro non sarebbero state propriamente un complimento); c) riacceso il fuoco della battaglia politica interna che sta dilaniando la categoria, quest’ultimo forse il primo male degli arbitri in questa fase della loro storia; d) irritato non solo la Lega (cioè le società, basta ricordare la sottile e pungente ironia del presidente De Laurentiis) ma anche la Federcalcio, che guarda con sempre maggiore preoccupazione alla vicenda. Perché avere un calcio in ebollizione non fa bene a nessuno.

Lo stesso Rocchi - secondo il racconto del CdS - avrebbe ammesso l'errore nel designare Rapuano per l'ultimo atto della Supercoppa. Forse sarebbe stato più opportuno affidarsi a senatori come Orsato e Doveri, che comunque non stanno brillando in stagione. Viene sottolineata dal giornale romano anche il problema della faida interna che si è scatenata in questi mesi pre-elettorali. Schieramenti delineati: nel ruolo di sfidante, l’ex presidente dell’AIA Trentalange, che ha tutta la voglia di riprendersi il posto; dall’altra, più che l’attuale governance (il presidente Pacifici e il suo vice Zaroli) ci sarebbe la coppia Rocchi-Orsato, pronta ad imprimere la svolta con la benedizione di mamma Figc. Questa faida potrebbe portare al commissariamento dell'AIA, con Gravina che a quel punto avrebbe il potere di scegliere il commissario (Rocchi stesso?). Tutto piuttosto confuso. E i risultati in campo si vedono...