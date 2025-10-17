Vigilia di Roma-Inter, match in programma domani pomeriggio all'Olimpico. Le ultimissime di formazione in attesa delle parole di Chivu. Spazio anche all'intervista di Ausilio al Corriere dello Sport.

Il video
Sezione: Focus / Data: Ven 17 ottobre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print