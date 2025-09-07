Se Cristian Chivu sorride grazie ai suoi difensori, Igor Tudor sospira pensando alla permanenza di quel Dusan Vlahovic messo in vetrina con tanto di cartello 'for sale' al collo. L'ex Fiorentina si sta riprendendo la sua Juve ritrovando fiducia e continuità già dalle prime battute stagionali. Il tutto con un nuovo compagno a fianco, ovvero il neo arrivato Jonathan David. I due sopraccitati "al momento, stanno fornendo ogni garanzia immaginata", facendo divertire i tifosi con "un duello lì dove sembravano esserci un titolare e una riserva". Intanto Juve-Inter è già all'orizzonte, ma nel frattempo c’è la sosta intermedia con il Galles per Jonathan con il suo Canada e contro l'Inghilterra per Dusan con la sua Serbia.

David, dal ritiro col suo Canada, ha mandato un messaggio a Tudor sull'eventuale convivenza in campo con Vlahovic, ma l'allenatore croato difficilmente rinuncerà al suo equilibrio, "non adesso, almeno" si legge su Tuttosport che parla di quadra trovata grazie al "cambio di uomini e mentalità dalla seconda parte del match, compresa la staffetta dei numeri nove. Costantemente efficace, finora".