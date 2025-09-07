La Nazionale italiana femminile di volley scrive un'altra pagina di storia vincendo il Mondiale dopo una finale tiratissima contro la Turchia vinta al tie break. L'ennesimo traguardo della squadra azzurra di Julio Velasco, già medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi dell'anno scorso, che viene celebrato anche dall'Inter sulla propria pagina X: "Grinta, talento, cuore. L’Italia femminile del volley è campione del mondo!", il messaggio che si legge. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Dom 07 settembre 2025 alle 17:10
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print