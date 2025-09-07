"Una brutta serata. Penso che sia una grande serata solo per Memphis Depay". Così il capitano dell'Olanda Virgil van Dijk, nel commentare il successo degli oranje sul campo della Lituania. Decisivo Denzel Dumfries, che ha realizzato un bell'assist per il gol decisivo messo a segno proprio da Depay: Una serata pessima - ribadisce il capitano dell'Olanda -. Eravamo in vantaggio per 2-0 e ci hanno rimontato troppo facilmente due reti. Ci complichiamo le cose da soli, non va bene", ha detto ai microfoni di NOS.