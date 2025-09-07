Grande giocata di Piotr Zielinski, autore di un bellissimo assist in occasione della seconda rete che la Polonia ha messo a segno contro la Finlandia.  Primo tempo chiuso sul 2-0 per i polacchi: ha aperto le marcature un gol di Cash al 27esimo, raddoppio di Lewandowski in pieno recupero su scodellata verticale del centrocampista nerazzurro.

Niccolò Anfosso
