Proseguono gli impegni delle nazionali per le gare di qualificazioni ai Mondiali del 2026. Questa sera super-sfida per la Turchia di Calhanoglu contro la Spagna. Il centrocampista dell'Inter parte ovviamente dal 1' nel centrocampo di Montella, al fianco di Yuksek. In campo anche Zielinski, titolare nella formazione che inizierà la partita contro la Finlandia. Per entrambi gli appuntamenti il fischio d'inizio è fissato per le 20:45.

Sezione: Focus / Data: Dom 07 settembre 2025 alle 19:37
Autore: Niccolò Anfosso
