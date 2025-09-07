Ospite speciale nel paddock dell'autodromo di Monza, dove quest'oggi si è tenuto il Gran Premio d'Italia di Formula Uno. Si è presentato infatti Leo Tardio, amico e socio del capitano dell'Inter Lautaro Martinez, con in mano un regalo per il pilota argentino della Scuderia Alpine Franco Colapinto: una maglia away dei nerazzurri proprio del Toro, connazionale del giovane pilota.