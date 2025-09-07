Il derby d'Italia si avvicina pian piano e sabato prossimo Juventus e Inter si sfideranno allo Stadium. Per la famiglia Thuram è un derby in famiglia, visto che si affrontano Kephren e Marcus. Un dato interessante li accomuna: come evidenzia Kickest, nelle prime due giornate di campionato i fratelli Thuram sono tra i giocatori che hanno calciato di più in A. 8 volte il bianconero, 7 il nerazzurro. A quota 9 c'è solamente Scamacca.