Aspettando di capire che ne sarà di lui all'Atalanta dopo l'incredibile telenovela estiva, Ademola Lookman trova nella Nazionale nigeriana la sua oasi di felicità. il CT delle Super Eagles Eric Chelle non si preoccupa molto del lungo periodo di inattività coi club e schiera dal primo minuto l'attaccante inseguito a lungo dall'Inter nella partita contro il Ruanda, valida per le qualificazioni africane ai Mondiali del 2026, vinta dai nigeriani per 1-0 grazie al gol di Tolu Arokodare al 51esimo. Lookman è rimasto in campo fino al minuto 75, quando è stato sostituito dal laziale Fisayo Dele-Bashiru.

Prima del match, lo stesso Chelle ha sottolineato l'importanza cruciale che riveste Lookman per la sua Nazionale: "Possiamo stilare una lista senza il miglior giocatore d'Africa? Questo è il mio lavoro. Non riesco a immaginare di escluderlo. Mi fido di lui. Ho tanta fiducia in lui".