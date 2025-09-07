Corso intensivo di Inter per Andy Diouf, rimasto ad Appiano Gentile sotto la guida di Cristian Chivu che in questi giorni, di poca folla per via degli impegni con le Nazionali, ne sta approfittando per fare straordinari con i giocatori rimasti alla Pinetina, centrocampista francese compreso. L'amichevole contro il Padova di venerdì è stato un test che Diouf ha superato, mettendosi in luce con un bel gol. "Una palla rubata a centrocampo, sgroppata fino all’area avversaria, dribbling e diagonale: prezioso campionario di quelle che sono le caratteristiche migliori del giocatore ex Lens" si legge nella descrizione fatta da Tuttosport che poi sull'ex Lens aggiunge: "Il francese è un centrocampista giovane, un 'box to box', con gamba e corsa e anche muscoli. Sarà da educare a compiti anche un po’ più difensivi, per dare equilibrio all'Inter made in Chivu. E per capire meglio come integrarsi nel gioco, avrà l’occasione di copiare dal più esperto di tutti, in quanto a conoscenza del centrocampo".

"Chivu nel 3-4-2-1 schierato contro il Padova lo ha piazzato al fianco di Mkhitaryan (anche lui in gol). Diouf dovrà essere bravo a ‘rubare’ il più possibile dall’armeno, che ha sì caratteristiche diverse, ma che è un altro profilo di giocatore che con i suoi movimenti è stato irrinunciabile per la capacità di dare equilibrio alla squadra. Il tutor Mikhy ci metterà qualcosa del suo, a Chivu spetta il grosso del lavoro per trasformare Diouf nel centrocampista per quest’Inter.