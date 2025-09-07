E' stata forse un po' più complicata del previsto la trasferta baltica dell'Olanda. La truppa di Koeman si è imposta 3-2 contro la Lituania dopo essere andata sul doppio vantaggio firmato da Depay e Timber. I lituani non si scompongono, anzi, reagiscono con veemenza trovando prima l'1-2 con Gineitis, poi il pari al 43' con Girdvainis. Al minuto 64 perfetto assist di Dumfries da destra per l'imperioso stacco di Depay, che sigla la doppietta personale e fa esultare gli oranje che, con questo successo, mantengono la vetta del girone C a quota 10 punti.