La carriera di André Onana proseguirà in Turchia. Dopo le due stagioni a dir poco deludenti con la maglia del Manchester United, club raggiunto dopo l'annata vissuta all'Inter, il portiere camerunese ha accettato di trasferirsi al Trabzonspor, in prestito secco gratuito senza alcuna opzione di riscatto. Secondo quanto svelato da Fabrizio Romano, su X, l'affare è da considerarsi fatto: i contratti sono stati siglati, si aspetta solo la controfirma del Trabzonspor prima del via libera definitivo.
Sezione: Ex nerazzurri / Data: Dom 07 settembre 2025 alle 19:08
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
