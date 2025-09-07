Si è reso protagonista con la maglia della nazionale serba, espugnando Riga e battendo dunque la Lettonia. Dusan Vlahovic, già decisivo contro la Juventus, ha lanciato un messaggio social tra nazionale e derby d'Italia, in programma sabato sera: "Tre punti. La concentrazione rimane la stessa. Passo dopo passo", ha scritto il serbo.