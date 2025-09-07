Si è reso protagonista con la maglia della nazionale serba, espugnando Riga e battendo dunque la Lettonia. Dusan Vlahovic, già decisivo contro la Juventus, ha lanciato un messaggio social tra nazionale e derby d'Italia, in programma sabato sera: "Tre punti. La concentrazione rimane la stessa. Passo dopo passo", ha scritto il serbo.
Sezione: L'avversario / Data: Dom 07 settembre 2025 alle 20:21
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
Altre notizie - L'avversario
Pro Patria, pari con l'Inter U23. Greco: "All'inferno da soli. Poi la squadra ha dato una grande risposta"
Udinese, Karlstrom: "Nel secondo tempo con l'Inter la difesa è stata molto forte. Sono orgoglioso della squadra"
Altre notizie
Domenica 07 set
- 20:50 Il 15 settembre 'Legends Charity Game' all'Estádio José Alvalade, Zanetti in campo: "Non vedo l'ora"
- 20:35 L'Olanda di Dumfries vince in Lituania, ma Van dijk non è contento: "Non è stata una bella serata"
- 20:21 Qui Juve - Vlahovic tra nazionale e derby d'Italia nel mirino: "La concentrazione resta la stessa"
- 20:07 Olanda corsara a Kaunas: 3-2 contro la Lituania, Dumfries protagonista con l'assist per il gol decisivo
- 19:53 Gattuso: "Formazione? Vedrete domani, dobbiamo ripartire dalla prestazione contro l'Estonia"
- 19:37 InterNazionali - Turchia-Spagna, Calhanoglu dal 1'. Titolare anche Zielinski in Polonia-Finlandia
- 19:23 Verso il Derby d'Italia e i fitti impegni di settembre: Chivu s'aspetta una reazione dalla sua Inter
- 19:08 Onana al Trabzonspor, affare fatto: l'ex Inter raggiunge i turchi in prestito secco gratuito
- 18:54 Pirotenico pareggio per l'Inter Under 18 col Frosinone: Breda firma in extremis il 3-3
- 18:40 Regalo speciale per il pilota Franco Colapinto a Monza: una maglia dell'Inter firmata Lautaro
- 18:25 Liverpool, Alisson: "Affrontiamo avversari di punta sia in Premier League che in Champions"
- 18:10 Durante: "Mercato senza regine. L'Inter non ha completato pienamente la rosa come Juve e Milan"
- 17:55 Orrico pazzo di Barella: "A lui darei sempre un volto alto. Ha tutto e sa fare tutto"
- 17:40 La terza maglia dell'Inter 2025-2026 è pronta: la presentazione ufficiale attesa per la prossima settimana
- 17:24 Lituania-Paesi Bassi, Koeman schiera due interisti nell'11 titolare: novità De Vrij, Dumfries confermatissimo
- 17:10 L'Italia Femminile di volley è campione del mondo, l'Inter celebra il traguardo storico: "Grinta, talento e cuore"
- 16:55 Lookman, la Nigeria oasi felice: 75' per lui contro il Ruanda. Il CT Chelle: "Posso mai privarmi di lui?"
- 16:40 Inter Women, Santi and co sventolano la maglia di Serturini. La dedica portafortuna delle ragazze di Piovani
- 16:25 Italia, ultimo allenamento prima della partenza per Debrecen: assente il solo Zaccagni
- 16:10 Bastoni: "Felice del gol segnato davanti alla mia famiglia. Gattuso? Speriamo di fare un grande percorso"
- 15:55 I pronostici di Mbappé: "Chi vince la Champions League? Dico Real Madrid, ma ci sono tante belle squadre"
- 15:40 Kosecki: "Zielinski grande giocatore, lo elogio anche io. Ma dov'è l'aggressività?"
- 15:25 Dembélé e Doué infortunati con la Francia, il PSG scrive alla FFF: "Urge un nuovo protocollo medico tra club e Nazionali"
- 15:10 InterNazionali - Lituania-Paesi Bassi, possibile maglia da titolare per Stefan de Vrij
- 14:55 Turchia-Spagna, Rodri: "Calhanoglu e Arda Guler hanno grande qualità, possono fare la differenza"
- 14:40 Mbappé: "Per me il Pallone d'Oro lo merita Dembélé. Ma anche io vorrei vincere questo premio"
- 14:25 Domani Israele-Italia a Debrecen, direzione di gara affidata allo sloveno Slavko Vincic
- 14:05 CF - Costo giocatori a bilancio, Lautaro Martinez al terzo posto nella classifica della Serie A
- 13:45 Zielinski cuore d'oro: da anni il polacco attivo nell'aiuto agli orfani. "Gioca con loro e paga le vacanze"
- 13:27 Vieri ricorda Armani: "L'ho conosciuto quando sono arrivato all'Inter. È stato il più grande"
- 13:07 Orrico: "Dell'Inter ho sempre ammirato una cosa. Inzaghi? Per me è incompleto, gli mancava lo spirito agonistico"
- 12:47 Il Prof. Bava: "Mercato della Juventus soddisfacente. Se penso a come si sono mosse Inter e Milan..."
- 12:33 L'amarezza di Adriano: "A nessuno importa più di me, c'è solo un ex giocatore che mi chiama per sapere come sto"
- 12:18 FIFA, Infantino riceve la cittadinanza onoraria di Reggio Calabria: "Onorificenza bella e importante"
- 12:04 Napoli, De Bruyne avverte le rivali: "Mi sto ambientando in Serie A"
- 11:49 TS - Giornate di straordinari per Chivu alla Pinetina: Diouf a lezione da prof. Mkhitaryan
- 11:35 TS - Vlahovic e David sognano di giocare in coppia. Ma Tudor al derby d'Italia non vuole rischi
- 11:21 InterNazionali - Dagli olandesi a Zielinski e Calhanoglu: oggi fine degli impegni per quattro giocatori dell'Inter
- 11:07 TyC Sports - Argentina, Lautaro titolare nella notte tra mercoledì e giovedì. L'Inter osserva (e spera) con attenzione
- 10:53 Galatasaray, Buruk: "Volevamo Calhanoglu, ma l'Inter non ha voluto venderlo. Ora credo non cambi nulla"
- 10:38 Jugovic: "Chivu? Mi fido di Marotta, difficilmente sbaglia valutazioni. Ecco chi è il mio preferito tra i due fratelli Thuram"
- 10:24 Marcolin ricorda Mihajlovic: "Ho lavorato con lui anche all'Inter, poi sono stato il suo secondo a Catania e Firenze"
- 10:10 TS - Inter, il miglior attacco è la difesa. Due su tre i difensori nerazzurri a rete anche con le Nazionali
- 09:55 GdS - Juventus, Tudor si affida a McKennie: è la mossa tattica anti-Dumfries. Ballottaggio con Kostic
- 09:27 Lotta scudetto, Adopo elegge la sua favorita: "Dico Inter, è fortissima"
- 09:13 Qui Juve - Zhegrova punta alla convocazione per l'Inter, Tudor ritrova tre infortunati
- 08:57 Favre: "Tra Akanji e Pavard prendo Manuel. È un computer, con lui l'Inter ha due armi tattiche". Poi gli aneddoti ai tempi del BVB
- 08:43 GdS - Il doppio compito di Akanji: contenere Yildiz e non solo. In Premier nessuno meglio di lui in una statistica
- 08:29 CdS - Chivu, dal precedente col Parma alla panchina dell'Inter: contro la Juve di Tudor la vittoria più prestigiosa
- 08:15 CdS - Verso Juventus-Inter, Chivu pensa a una mediana 'stile Inzaghi': il motivo. La grande novità sarà in difesa
- 00:50 Haaland saluta Akanji: "Un top player e un grande ragazzo. Ti auguro il meglio all’Inter"
- 00:00 La stagione del disamore
Sabato 06 set
- 23:46 Italia-Estonia trionfa in tv: quasi tre milioni di spettatori per la sfida degli Azzurri
- 23:32 Inter Women, Vilhjálmsdóttir ai tifosi: "Abbiamo bisogno di voi contro l'Hibernian"
- 23:18 Primo contratto da pro per il terzino classe 2008 Thomas Lizzi: "Questo è solo l'inizio"
- 23:03 Locatelli: "Lookman? Brutto quando un giocatore si impunta per andare via. Tra lui e l'Atalanta..."
- 22:49 Serie A, nominato JP Morgan come nuovo advisor per lo sviluppo a livello internazionale
- 22:34 La Champions League minuto per minuto: le radiocronache delle Coppe europee anche su RAI e RTL 102.5
- 22:20 Inter Women, un gol per festeggiare un traguardo speciale: 100 presenze in nerazzurro per Elisa Polli
- 22:05 Messico, Aguirre e il legame con Nagatomo: "Ragazzo straordinario, con lui parlavo italo-spagnolo"
- 21:50 ESCLUSIVA VIDEO - Ronaldo da Taormina: "Cosa mi aspetto da Juve-Inter? Una vittoria nerazzurra, come sempre"
- 21:37 L'Inter Women batte la Fiorentina, Polli esulta: "Felice per la 100esima presenza e per il gol. Un orgoglio essere qui"
- 21:23 L'Inter Women batte la Fiorentina, Piovani: "Bravi a partire forte. Se giochiamo così possiamo mettere in difficoltà tutti"
- 21:09 Gol con la Nazionale olandese, Dumfries a -3 da Koeman. Il CT scherza: "Non tira nemmeno i rigori"
- 20:54 Il preparatore del PSG Filetti: "Il 5-0? Vi spiego l'errore dell'Inter, ma noi pensavamo di essere più forti"
- 20:40 Trento, Tabbiani: "L'Inter U23 crescerà molto durante la stagione, ha tanta qualità"
- 20:25 Cossu: "Barella un predestinato che si è consacrato. Di lui mi colpì la sfacciataggine"
- 20:11 Dumfries: "All'Inter sono a mio agio, ma potrei fare bene anche in Premier League. Chivu ha le idee chiare"
- 19:58 L'Inter di Piovani vince la prima in Serie A Women's Cup: Fiorentina superata 3-1 all'Arena Civica
- 19:43 Pallone d'Oro, Rodri snobba Lautaro: "Penso andrà a un giocatore del PSG, però mi piacerebbe..."