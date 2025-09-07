Nel corso dell'intervista rilasciata a Tutto Mercato Web, Corrado Orrico ha palesato tutta la sua ammirazione per il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella: "A lui darei sempre un voto alto perché ha tutto e sa far tutto. Gioca sessanta palle e ne può sbagliare uno o due, è uno dei primi a cercare il gol in attacco. Bravo nel pressing e può giocare in tutti e tre i ruoli del centrocampo".