Nel corso dell'intervista rilasciata a Tutto Mercato Web, Corrado Orrico ha palesato tutta la sua ammirazione per il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella: "A lui darei sempre un voto alto perché ha tutto e sa far tutto. Gioca sessanta palle e ne può sbagliare uno o due, è uno dei primi a cercare il gol in attacco. Bravo nel pressing e può giocare in tutti e tre i ruoli del centrocampo".

Sezione: News / Data: Dom 07 settembre 2025 alle 17:55
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print