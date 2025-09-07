Ospite di Téléfoot, Didier Deschamps, ct della Francia, ha espresso il suo punto di vista sul caso esploso tra il PSG e la FFF per la gestione di Ousmane Dembélé e Désiré Doué, i due giocatori che si sono infortunati nel match dei Bleus contro l'Ucraina di giovedì scorso: "Siamo consapevoli della situazione dei giocatori quando riceviamo le informazioni (mediche, ndr) - le parole dell'allenatore transalpino -. Abbiamo sempre gestito le cose con serietà e professionalità. Ma capisco (la reazione del PSG, ndr). Quando si mandano i giocatori in campo, non esiste il rischio zero. Il protocollo prevede che i giocatori debbano presentarsi per registrare i loro infortuni il lunedì mattina. Osserviamo, vediamo come progrediscono. Nella settimana precedente, abbiamo preso la cosa sul serio, chiedendo come si sentiva il giocatore prima di ogni seduta".