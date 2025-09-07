Ronald Koeman ha scelto Stefan de Vrij come partner difensivo di Virgil van Dijk per il match che i Paesi Bassi giocheranno contro la Lituania, allo 'Stadio Darius & Girenas' di Kaunas, a partire dalle 18 di stasera. L'ex Lazio e Feyenoord è uno dei due giocatori dell'Inter presenti nell'11 iniziale degli Orange, che sulla destra si appoggeranno su quel Denzel Dumfries che giovedì scorso ha messo a segno l'11esimo gol con la maglia della sua Nazionale.

Per Dumfries si tratta della seconda gara consecutiva in quattro giorni, mentre De Vrij fa il suo esordio assoluto da titolare in gare ufficiali in questo 2025-26 dopo il cammeo degli ultimi minuti a Rotterdam.