Javier Zanetti parteciperà al match di beneficenza tra le 'World Legendsì' e le leggende portoghesi guidate da Luis Figo lunedì 15 settembre, all'Estádio José Alvalade di Lisbona, la casa dello Sporting. "Non vedo l'ora scendere in campo. Leggende da tutto il mondo si riuniranno per una serata di calcio e raccolta fondi per quattro importanti enti di beneficenza", ha scritto il vice presidente dell'Inter su Instagram.