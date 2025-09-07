Intervistato da Tuttosport, Fabrizio Bava, docente di economia aziendale all'Università di Torino e noto tifoso della Juventus, prossima avversaria dell'Inter di Chivu in campionato, ha ampiamente parlato della situazione del momento del club bianconero facendo un focus sul mercato: "La società può ritenersi soddisfatta del mercato. I costi a bilancio sono stati appesantiti di pochissimo, di fatto il mercato si è autofinanziato con le cessioni. La prospettiva sul futuro è positiva".

Come giudica il mercato della Juve rispetto alle concorrenti?

"Penso a come si sono mosse Inter e Milan: i fondi fanno ragionamenti diversi rispetto alle proprietà. Per loro, rispetto alla Juve, il bilancio è stato messo in cima ad ogni pensiero. Anche davanti alla competitività".