Gennaro Gattuso sarà il nuovo allenatore dell'Olympique Marsiglia di Correa. Manca solo l'ufficialità, l'allenatore italiano è arrivato questa mattina in Francia, ha già diretto l'allenamento pomeridiano della squadra e siederà in panchina già sabato per il big match contro il Monaco. L'ex tecnico di Napoli e Milan subentra a Marcelino, che ha lasciato la squadra all'ottavo posto, dopo la sconfitta per 4-0 domenica scorsa contro il PSG.