La pista Barcellona sembra raffredarsi ogni giorno di più per Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter è stato avvicinato con insistenza al club blaugrana in vista del mercato estivo, ma dopo le voci sul tentativo di assalto sono arrivati dei nuovi aggiornamenti che hanno pian piano modificato lo scenario. E obiettivo, dato che ora il focus si sarebbe spostato su Jakub Kiwior.

I dubbi del Barcellona

Le prime titubanze dei catalani sono arrivate per l'importante valutazione economica che l'Inter fa del suo difensore, considerata eccessiva dal club di Joan Laporta che sperava di poter abbassare il prezzo dopo quanto accaduto al giocatore tra 'caso Kalulu' e rosso in Nazionale nella drammatica notte dell'eliminazione contro la Bosnia e del mancato accesso a Mondiale. Il secondo dubbio è invece di natura tattica, con il tecnico Hansi Flick che vorrebbe un difensore con altre caratteristiche tecniche.

L'alternativa a Bastoni

Secondo A Bola il nuovo obiettivo del Barcellona sarebbe proprio Kiwior, di recente passato a titolo definitivo dall'Arsenal al Porto in un affare da 17 milioni di euro. Il centrale ex Spezia, che ha collezionato 47 presenze e messo a referto due assist nell'utima stagione, è considerato il profilo ideale per rinforzare la retroguardia blaugrana. Anche qui i costi non si preannunciano bassi: nel nuovo accordo firmato con il club portoghese fino al 2030 sarebbeinfatti presente una clausola rescissoria da 70 milioni di euro.

