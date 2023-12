Ospite speciale degli studi di DAZN è Andrea Trinchieri, ex coach del Bayern Monaco di pallacanestro ora opinionista della piattaforma non solo per il basket ma anche per il calcio. Trinchieri offre la sua visione molto accurata su varie tematiche, compreso il momento dell'Inter: "La squadra è l'espressione della società sul campo. Quello che vedi in campo è quello che c'è in società. L'Inter è solida, profonda, ha un gran livello di fiducia e di sicurezza, sono davvero molto avanti. Magari anche a livello europeo, ma lì dipende sempre dagli incroci", afferma Trinchieri, che poi rivela la sua fede per il Milan.